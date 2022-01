POCO X4 NFC i Redmi Note 11T Pro u FCC. Oba modele Xiaomi mają MIUI 13

POCO X4 NFC i Redmi Note 11T Pro to dwa nowe smartfony Xiaomi. Oba modele dostrzeżono na stronie FCC. Tam dowiadujemy się, że telefony pracują pod kontrolą MIUI 13. Poza tym pojawia się częściowa specyfikacja techniczna Redmi Note 11T Pro oraz POCO X4 NFC. Debiut w tym kwartale jest pewny.

POCO X4 NFC oraz Redmi Note 11T Pro to dwa nowe telefony Xiaomi, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Premiera tych smartfonów musi już być bardzo blisko, co zdaje się potwierdzać strona urzędu FCC, gdzie dostrzeżono urządzenia. Tam potwierdzono, że pracują one pod kontrolą nakładki MIUI 13 ogłoszonej pod koniec grudnia.

Redmi Note 11T Pro ukrywa się pod nazwą kodową 2201116SR. FCC ujawnia nam trzy wersje tego smartfona z różnym rozmiarem pamięci RAM i na dane. Są to modele wyposażone w:

6 GB RAM + 64 GB miejsca na dane

6 GB RAM + 128 GB miejsca na dane

8 GB RAM + 128 GB miejsca na dane





Natomiast POCO X4 NFC to bliźniacze urządzenie mające kryptonim 2201116PG. Sprzęt ma baterię o pojemności 4900 mAh (na opakowaniu znajdzie się informacja o 5000 mAh).





Xiaomi POCO X4 NFC i Redmi Note 11T Pro z MIUI 13

Redmi Note 11T Pro i POCO X4 NFC będą pracować pod kontrolą nowej nakładki Xiaomi. Mowa oczywiście o MIUI 13, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Potwierdza to zresztą dokumentacja udostępniona przez FCC.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło