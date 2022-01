Huawei P50 pro zmierza do Europy. Niemiecki oddział producent podał datę rynkowej premiery. Smartfon ma być dostępny jeszcze przed końcem tego miesiąca. Wiemy jednak, że cena Huawei P50 Pro nie będzie niska. Firma będzie chciała za nowego flagowca całkiem niemało pieniędzy.

Huawei P50 Pro w wersji global jest bardzo blisko. Oficjalna zapowiedź odbędzie się już 12 stycznia. Kiedy nowy flagowiec trafi do sprzedaży? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchylił niemiecki oddział firmy. Urządzenie będzie można kupić jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Sprzedaż Huawei P50 Pro ma ruszyć 26 stycznia. Jak będzie cena? Tutaj producent na razie nie ujawnia szczegółów. To informacje, które powinny zostać ujawnione jutro. Tymczasem w tej kwestii doszło do przecieków. Wszystko wskazuje na to, że tanio nie będzie i trzeba szykować całkiem sporą sumę pieniędzy.

Cena Huawei P50 Pro w Europie nie będzie niska

Cena Huawei P50 Pro na Starym Kontynencie ma wynieść 1199 euro. To daje nam kwotę około 5445 złotych i podobnej powinniśmy spodziewać się w naszym kraju. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne informacje w tym temacie. Sprzedaż zapewne zostanie poprzedzona zamówieniami przedpremierowymi, gdzie pewnie pojawią się jakieś ciekawe prezenty.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło