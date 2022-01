Xiaomi Note 11 może być pierwszym smartfonem z aparatem 200 MP

Xiaomi Note 11 to jeden z nadchodzących smartfonów marki. Plotki mówią o tym, że może to być jeden z pierwszych telefonów, gdzie pojawi się sensor 200 MP. Prawdopodobnie będzie to OVB0B marki OmniVision oferujący piksele w rozmiarze zaledwie 0,61 µm. Na debiut Xiaomi Note 11 możemy trochę poczekać.