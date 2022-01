Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który zadebiutuje dopiero za około rok. Tymczasem plany producenta związane z tym modelem może ujawniać nam patent firmy. Obejmuje on czytnik linii papilarnych, który w całości znajduje się na ekranie. Nie ma jednak pewności, że to Xiaomi 13 Pro otrzyma taką technologię.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który zapewne zobaczymy pod koniec 2022 r. Tak więc do premiery tego konkretnego urządzenia pozostało jeszcze sporo czasu. Tymczasem dowiadujemy się, że firma opatentowała ciekawe rozwiązanie obejmujące czytnik linii papilarnych umieszczany pod ekranem. Co zakłada nowa technologia?

Xiaomi opatentowało pełnoekranowy czytnik linii papilarnych. To oznacza, że dotknięcie wyświetlacza w dowolnym miejscu pozwoli odblokować smartfona. Rozwiązanie zakłada umieszczenie takiego skanera pod wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED-owej. Pomysł na pewno jest ciekawy, ale na jego wprowadzenie na rynek trochę sobie zapewne poczekamy.

Xiaomi 13 Pro nie musi dostać takiego czytnika linii papilarnych

Nie wiemy, jakie urządzenie chińskiej marki otrzyma to rozwiązanie w pierwszej kolejności. Może to być właśnie Xiaomi 13 Pro, ale wcale nie musi. Możliwe, że funkcja trafi do innego smartfona, ale na to przyjdzie nam poczekać. Nie można też wykluczyć, że to kolejny patent, który może po prostu skończyć w szufladzie biurka jednego z inżynierów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail