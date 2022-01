Redmi K50 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie jego design? Tutaj rąbka tajemnicy może nam uchylać pierwszy render, który pojawił się w sieci. Na nim widać przód i tył obudowy. Aparat fotograficzny modelu smartfona Redmi K50 Pro nie prezentuje się jednak zbyt dobrze.

Redmi K50 Pro pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Dziś już wiemy, że submarka Xiaomi planuje pokazać nowe smartfony z tej serii w przyszłym miesiącu. Tymczasem w sieci pojawił się pierwszy render, który ma rzekomo prezentować nowego flagowca. Na nim widać m.in. aparat fotograficzny.

Render prezentujący design Redmi K50 Pro widoczny jest poniżej. Jeśli jest prawdziwy, to smartfon otrzyma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które zostaną wyśrodkowane w górnej części. Wyświetlacz to oczywiście panel AMOLED, który zapewne będzie prezentować obraz w 120 Hz.

Render Redmi K50 Pro ujawnia aparat bez pomysłu

Wyspy dla aparatów fotograficznych są coraz bardziej udziwnione i część z nich wnosi świeży powiew, tak tutaj widać brak pomysłu. Redmi K50 Pro ma kamerę z trzema obiektywami i trochę może to przypominać design znany ze smartfonów marki Vivo. Jednak z pewnością dałoby się to lepiej zaprojektować. Ocenę pozostawiamy dla was.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło