Lenovo Legion Y700 to ciekawy tablet z Androidem. Oto jego specyfikacja

Lenovo Legion Y700 to ciekawy tablet do gier, którego premiera jest coraz bliżej. Producent ujawnił nowe informacje o tym urządzeniu. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna maszyny i ta zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, co zaoferuje tablet Lenovo Legion Y700 i kiego go zobaczymy.