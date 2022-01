Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma najrensponsywniejszy S Pen w historii

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma ekran z obsługą S Pen. Dowiadujemy się, że ma to być najresponsywniejszy rysik Koreańczyków w historii. Czas reakcji piórka zostanie znacząco zmniejszymy w porównaniu do S Pen dla Note 20. W przypadku modelu Samsung Galaxy S22 Ultra będzie to zaledwie 2,8 ms.