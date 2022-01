Co wiemy o OnePlus 10 Pro przed premierą — cena i specyfikacja techniczna

OnePlus 10 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jak będzie cena i specyfikacja techniczna? Szczegóły na ten temat są już w zasadzie znane. Podsumowaliśmy znane informacje oraz plotki związane z telefonem OnePlus 10 Pro. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Ekran AMOLED LTPO 2.0

OnePlus 10 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran Fluid AMOLED z technologią LTPO 2.0. To oznacza, że zapewni on zmienne odświeżanie obrazu w 120 Hz. Podobny wyświetlacz trafił m.in. do ostatnich flagowców marek Xiaomi i Realme. Wiemy, że jest to panel o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości QHD+.

Wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1

Pod obudową smartfona OnePlus 10 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny z logo Hasselblad

OnePlus 10 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, który został przeprojektowany. Producent ujawnił już sporo informacji o tej kamerze. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z polem widzenia w zakresie 150 stopni oraz czujnikiem 50 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw 8 MP z obsługą 3-krotnego zoomu optycznego. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Cena OnePlus 10 Pro nie będzie niska

OnePlus 10 Pro to pełnoprawny flagowiec, a więc spodziewajmy się, że cena nie będzie niska. Smartfon w podstawowej wersji dostanie 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. W tym przypadku mamy zapłacić 3999 juanów (ok. 2,5 tys. zł). Model z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca ma kosztować 4599 juanów (ok. 2,9 tys. zł). Natomiast za wariant z 12 GB pamięci RAM trzeba będzie wysupłać 4999 juanów (ok. 3150 zł). W Europie zapłacimy więcej, bo pewnie od blisko tys. euro wzwyż.

Bateria 5000 mAh z ładowaniem 80 W

Pod obudowę modelu OnePlus 10 Pro trafi bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać ładowanie z użyciem ładowarki SuperVOOC 80 W. W przypadku bezprzewodowego ma to być 50 W. Nie zabraknie też funkcji zwrotnego ładowania.

Trzy kolory obudowy

OnePlus 10 Pro według plotek ma dostać trzy kolory obudowy. Do tej pory producent ujawnił dwa z nich. Są to ciemnozielony oraz czarny i oba z nich mogliśmy zobaczyć na oficjalnych renderach. Ma też pojawić się trzecia opcja w postaci jasnego odcienia. Na jego dokładny wygląd trzeba będzie jednak poczekać. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Fluid AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

163 x 73,8 x 8,5 mm

Android 12 z OxygenOS 12

