Redmi K50 Pro — wycieka częściowa specyfikacja. Będzie Snapdragon 8 Gen 1

Redmi K50 Pro to nadchodzący flagowiec marki Xiaomi. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchyla nam częściowa specyfikacja techniczna, która wyciekła do sieci. Telefon Redmi K50 Pro zapowiada się naprawdę ciekawie. Premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu.