Huawei P50 Pro Global blisko. Cena nie będzie jednak niska

Huawei P50 Pro Global to wyczekiwany smartfon. Jego premiera w Europie jest blisko. Kiedy się odbędzie? Producent podał konkretny termin. Wiemy też, że cena Huawei P50 Pro na Starym Kontynencie nie będzie niska. Przeciwnie, bo telefon będzie drogi i to samo dotyczy wariantu Pocket ze składanym ekranem.

Huawei P50 pro Global to smartfona, na który czeka wiele osób. Co nie dziwi, bo od premiery telefonu w Chinach upłynęło już kilka miesięcy. Urządzenie jest jednak blisko, bo zostanie oficjalnie zaprezentowane w Europie już w przyszłym tygodniu. Jego cena nie będzie jednak niska, co sugerują nowe przecieki.

Premiera Huawei P50 Pro Global odbędzie się 12 stycznia. Nie są to plotki, bo taki termin został podany oficjalnie na mediach społecznościowych samego producenta. To oznacza, że wszystko stanie się jasne za kilka dni. Jednak już teraz warto szykować portfele, bo tanio nie będzie.

Cena Huawei P50 Pro Global nie będzie niska

Cena Huawei P50 Pro w wersji globalnej została ustalona na poziomie 1199 euro. To oznacza, że w Polsce powinniśmy spodziewać się kwoty na poziomie aż 5399 lub 5499 zł. Będzie drogo. Natomiast pokazany w grudniu model Pocket ze składanym ekranem ma kosztować jeszcze więcej, bo 1622 euro (ok. 7370 zł).

