Realme GT 2 Pro to ostatni flagowiec marki, który zaliczył świetny start. Nowe smartfony wyprzedały się w ciągu zaledwie 3 minut i przy okazji ustanowiły nowy rekord. Wartość kupionych telefonów przekroczyła kwotę 200 mln juanów. Na dostępność Realme GT 2 Pro w Europie jeszcze trochę sobie poczekamy.

Realme GT 2 Pro wraz z tańszą wersją flagowca to smartfony, które zaprezentowano kilka dni temu. W Chinach odbyła się ich pierwsza sprzedaż i ta wygenerowała rekord. Przy okazji dowiadujemy się, że wszystkie telefony zostały wyprzedane w zaledwie 3 minut.

Seria Realme GT 2 w ciągu trzech minut sprzedaży wygenerowała wartość na poziomie aż 200 mln juanów (ok. 126 mln zł). Świetne wyniki udało się uzyskać za sprawą atrakcyjnych cen. Te w Chinach zaczynają się od zaledwie 2599 juanów (ok. 1640 zł) w przypadku podstawowej edycji oraz od 3699 juanów (ok. 2340 zł) za wariant Pro.

Premiera Realme GT 2 Pro w Europie za jakiś czas

Na razie Realme GT 2 Pro dostępny jest w Państwie Środka. W Europie na nowe telefony musimy jeszcze trochę poczekać. Na Starym Kontynencie urządzenie zapewne też znajdzie grono zainteresowanych odbiorców. Choćby za sprawą atrakcyjniejszej ceny w porównaniu z wieloma innymi flagowcami konkurencyjnych marek.

