OnePlus 10 Pro otrzyma aparat z obiektywem, który ma Realme GT 2 Pro

OnePlus 10 Pro otrzyma konkretny aparat fotograficzny z logo Hasselblad. Teraz dowiadujemy się, że obiektyw ultraszerokokątny będzie podobny do tego, który ma Realme GT 2 Pro. To oznacza, że zapewni szeroki widok w 150 stopniach. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o kamerze modelu OnePlus 10 Pro.