Android 12 z One UI 4 — Samsung udostępnia aktualizację dla Galaxy A52 i S10 Lite

Android 12 z One UI 4 trafiają na kolejne modele marki Samsung. Tym razem są to smartfony Galaxy A52 oraz Galaxy S10 Lite. Dołączają one do grona telefonów, które koreański producent uaktualnił do najnowszej wersji oprogramowania. Lista Samsungów z systemem Android 12 i nakładką One UI 4 cały czas się powiększa.