Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany smartfon. Tymczasem pojawiają się informacje, że został anulowany. Jego miejsce zajmie inny telefon i tym ma być Xiaomi Mix 5 Pro. Tak więc jeśli wypatrujecie premiery modelu Xiaomi 12 Ultra, to może warto rozważyć zmianę planów zakupowych.

Smartfon Xiaomi 12 Ultra z pewnością wpłynąłby negatywnie na sprzedaż pozostałych modeli z tej serii. Dlatego też jego anulowanie z punktu widzenia producenta miałoby sens. Czy tak jednak rzeczywiście będzie, to przekonamy się z czasem. Jest też pewna inna teoria.

Xiaomi 12 Ultra może wyewoluować w Mix 5 Pro

W rzeczywistości Xiaomi 12 Ultra oraz Mix 5 Pro mogą być jednym i tym samym smartfonem. Sugerują to pewne plotki wprost z Chin. Marka po prostu może zmienić nazwę dla przygotowywanego flagowca i wprowadzi go do oferty pod inną. Jak stanie się w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za jakiś czas. Na razie nie jest to jeszcze jasne.

