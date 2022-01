Xiaomi 11i HyperCharge to nowy smartfon Chińczyków, którego premiera odbyła się w Indiach. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna tego modelu? Wszystkie te szczegóły są już znane. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania Xiaomi 11i HyperCharge z szybkim ładowaniem o mocy 120 W.