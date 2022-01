ColorOS 12.1 to nowa nakładka marki Oppo oparta na Androidzie 12. Teraz dowiadujemy się, że oprogramowanie zadebiutuje wraz z flagowcem OnePlus 10 Pro. Dotyczy to jednak software na chiński rynek. Wśród nowości z nakładki ColorOS 12.1 znajdzie się funkcja HyberBoost, czyli specjalny algorytm opracowany z myślą o grach.

OnePlus 10 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. W Chinach smartfon otrzyma oprogramowanie firmy Oppo i będzie to nowa nakładka ColorOS 12.1. Informacji na jej temat doszukano się w poście z forum producenta, gdzie opisano funkcję o nazwie HyberBoost. Co to takiego?

HyberBoost pojawi się wraz z OnePlus 10 Pro i jest to funkcja stworzona z myślą o grach. Jej opracowanie zajęło dwa lata. Wiemy, że jest to specjalny algorytm, który w powiązaniu ze sztuczną inteligencją zapewni optymalizację smartfona pod kątem mobilnej rozgrywki. Ma ona odpowiadać za optymalną liczbę FPS-ów przy jednoczenie niskiej temperaturze urządzenia.

Nakładka Oppo ColorOS 12.1 nie tylko dla OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro będzie jednym z pierwszych smartfonów, które zadebiutują wraz z nakładką ColorOS 12.1. Możemy jednak się domyślać, że potem pojawi się aktualizacja na wybrane modele marki Oppo. Wśród nowości zapewne pojawi się więcej funkcji poza HyperBoost, ale na szczegóły przyjdzie nam poczekać.

