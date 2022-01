Cena OnePlus 10 Pro do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz dowiadujemy się, jakie mają być przedziały dla poszczególnych konfiguracji sprzętowych. Mało tego, bo źródło pokusiło się nawet o podanie konkretnych kwot. Zobaczmy więc sobie, ile trzeba będzie zapłacić za poszczególne modele nowego telefonu w Państwie Środka.







Cena OnePlus 10 Pro w podstawowej konfiguracji ma wynieść pomiędzy 3 a. 4 tys. juanów. Tutaj źródło spekuluje, że będzie to kwota na poziomie 3999 juanów (ok. 2530 zł). Model z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca trzeba będzie zapłacić 4599 juanów (ok. 2910 zł). Natomiast za wersję z 12 GB pamięci RAM trzeba szykować 4999 juanów (ok. 3165 zł).

Cena OnePlus 10 Pro w Europie będzie większa

OnePlus 10 Pro nie będzie więc tani. Powyższe ceny dotyczą jednak chińskiego rynku. W Europie zapłacimy więcej. W przypadku podstawowej edycji telefonu trzeba szykować się na wydatek około 4 tys. zł, co warto mieć na uwadze.

