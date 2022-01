Realme GT 2 Pro to nowy flagowiec marki. Za nami premiera, a więc znana jest cena i specyfikacja techniczna smartfona. Co to urządzenie ma do zaoferowania? Telefon Realme GT 2 Pro ma konkretne wyposażenie i ma pozwolić chińskiej marce na powalczenie o klientów w segmencie smartfonów z półki premium.