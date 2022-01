Xiaomi 12 Ultra 5G to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawiło się wideo, którego bohaterem jest matryca telefonu. Ta ujawnia nam design smartfona i jego wielki aparat fotograficzny. Znajdzie się on na sporej wyspie, która zajmie dużą część plecków Xiaomi 12 Ultra 5G. Rzućmy sobie na to okiem.