Redmi K50 to nadchodzący smartfon marki Xiaomi. Producent potwierdził, że telefon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9000, a więc naprawdę wydajny SoC. Kiedy zobaczymy to urządzenie? Premiera serii Redmi K50 odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r., co również potwierdzono.