Realme 9 Pro Plus to najciekawszy z nadchodzących średniaków marki. W sieci pojawił się render smartfona, który prezentuje jego design. Bazuje na dotychczasowych przeciekach. Urządzenie wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczmy sobie, jak wygląda Realme 9 Pro Plus i co wiadomo o jego wyposażeniu.

Realme 9 Pro Plus to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego render. Nie pochodzi on z materiałów prasowych producenta i powstał na podstawie wycieków. Ma jednak oddawać design, który otrzyma to urządzenie.

Render Realme 9 Pro Plus ujawnia nam, że smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Natomiast z tyłu obudowy umieszczono potrójny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Przypomina nam to moduł kamery z modelu GT 2 Pro.

Realme 9 Pro Plus z procesorem MediaTek Dimensity 920

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Realme 9 Pro Plus nie jest znana. Wiemy jednak, że urządzenie ma dostać procesor MediaTek Dimensity 920 oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Przednia kamerka otrzyma matrycę 16 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta.

