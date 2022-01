Honor Magic V z datą premiery. Składany smartfon blisko

Honor Magic V to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Producent zapowiedział termin i wiemy, kiedy to urządzenie zostanie zaprezentowane. Nastąpi to już w przyszłym tygodniu. Przy okazji wiemy, jak prezentuje się częściowa specyfikacja techniczna telefonu Honor Magic V. Zobaczmy, co już o nim wiemy.