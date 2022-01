Xiaomi 12 Pro Global to wypatrywany smartfon. W Chinach urządzenie sprzedaje się naprawdę dobrze. Kiedy odbędzie się premiera w Europie? Rąbka tajemnicy uchylił w tym temacie jeden z leakerów. Prawda jest jednak taka, że plany producenta związane z ekspansją może popsuć Xiaomi 12 Ultra, którego też spodziewamy się w tym kwartale.

Leaker Mushul Karma twierdzi, że premiera Xiaomi 12 Pro Global i tańszego modelu z serii 12 ma odbyć się w lutym lub marcu. Wtedy odbyłaby się oficjalna zapowiedź także na terenie Europy. Tak więc na razie jest to przybliżony termin. Co ważne wtedy w Chinach może odbyć się zapowiedź modelu Ultra.

Xiaomi 12 Ultra może zadebiutować po wersji 12 Pro Global

Jeśli Xiaomi 12 Ultra zostanie zaprezentowany w Chinach jeszcze przed globalną premierą modeli z serii 12, to raczej nie będzie to wróżyło tak świetnej sprzedaży, z którą spotkały się te telefony w Państwie Środka. Jest więc możliwe, że flagowiec z najbardziej rozbudowanym aparatem pojawi się jednak nieco później i będzie to zabieg czysto marketingowy. Jak stanie się w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło