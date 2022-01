POCO M4 blisko i jest częściowa specyfikacja techniczna. Kiedy premiera?

POCO M4 to nadchodzący smartfon marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Kiedy odbędzie się jego premiera? Plotki mówią o tym, że od debiutu dzieli nas kilka tygodni. Oficjalna zapowiedź modelu POCO M4 ma odbyć się w przyszłym miesiącu.

POCO M4 to tańszy smartfon submarki powołanej kilka lat temu do życia przez Xiaomi. Będzie to tańsza alternatywa dla droższego modelu Pro 5G. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się także, kiedy mniej więcej ma odbyć się premiera urządzenia.

Premiera POCO M4 ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Smartfon otrzyma procesor firmy MediaTek, ale konkretna jednostka na razie nie jest znana. Wiemy jednak, że będzie to SoC bez obsługi łączności z sieciami 5G. Do użytku pozostanie tylko LTE. Wiadomo też, że wyświetlacz ma oferować odświeżanie obrazu w 90 Hz, a całość ma pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

Kompletna specyfikacja techniczna POCO M4 na razie nieznana

POCO M4 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Źródło wspomina o potrójnym aparacie fotograficznym z głównym sensorem OV64B40 64 MP. Pozostałe dwa czujniki to Sony IMX355 8 MP i OV2A 2 MP. Na więcej informacji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

