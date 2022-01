OnePlus 9 RT Global musi być blisko. Indyjski oddział producenta udostępnił teaser, który sugeruje rychłą premierę tego telefonu. Na razie smartfon dostępny jest w sprzedaży tylko na terenie Chin. To się jednak wkrótce zmieni i OnePlus 9 RT pojawi się także na innych rynkach, ale prawdopodobnie pod inną nazwą.

OnePlus 9 RT debiutował jesienią zeszłego roku. To smartfon, który na razie dostępny jest tylko w Chinach. Wygląda jednak na to, że premiera wersji global jest naprawdę blisko. Sugeruje to teaser, który został udostępniony na oficjalnym koncie przez indyjski oddział firmy.

Wygląda na to, że premiera modelu OnePlus 9 T Global odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2022 r. Na pewno możemy spodziewać się debiutu tego smartfona na terenie Indii. Czy jednak pojawi się także w Europie? Prawdopodobnie tak, ale pewne plotki mówią o nieco zmienionej nazwie.

OnePlus 9 RT Global pod nieco inną nazwą

Plotki mówią o tym, że producent pozbędzie się w międzynarodowej wersji tego smartfona dopisku w postaci „dziewiątki”. Jeśli tak się stanie, to urządzenie trafi na rynek po prostu pod uproszczoną nazwą OnePlus RT. Czy tak się stanie, to przekonamy się wkrótce. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,52-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198,5 g

Android 12 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Messengera

źródło