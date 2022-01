Huawei Mate 50 Pro to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Zadebiutuje wraz z HarmonyOS 3.0. Kiedy odbędzie się premiera? Wygląda na to, że jednak nieprędko, co sugerują nowe plotki. Debiut Huawei Mate 50 Pro planowany jest dopiero na końcówkę pierwszej połowy 2022 r. Trochę więc sobie poczekamy.