Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany flagowiec chińskiej marki. Kiedy premiera tego telefonu? Rąbka tajemnicy w tej kwestii ujawniają nam nowe plotki, które dostarczyło sprawdzone w przeszłości źródło. Jeśli są prawdziwe, to debiut Xiaomi 12 Ultra jest nieodległy i obędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Flagowiec nie został jednak zaprezentowany w grudniu z serią 12. Ta w międzyczasie pobiła rekord sprzedaży. Kiedy więc odbędzie się premiera tego urządzenia? Tutaj rąbka tajemnicy uchylają nam nowe plotki.

Leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki twierdzi, że wie, kiedy odbędzie się premiera Xiaomi 12 Ultra. Jeśli czekacie na to urządzenie, to mamy dobre wieści. Debiut telefonu jest naprawdę nieodległy. Mamy zobaczyć go jeszcze w tym kwartale.

Premiera Xiaomi 12 Ultra w lutym

Jeśli przecieki są prawdziwe, to Xiaomi 12 Ultra zobaczymy niedługo po chińskim festiwalu wiosny. Ten rozpocznie się 1 lutego. Debiut jest więc naprawdę blisko. Jest duże prawdopodobieństwo, że urządzenie w Chinach zostanie pokazane jeszcze przed europejską premierą serii zaprezentowanej w grudniu. Choć w rzeczywistości ze względów marketingowych może być inaczej.

