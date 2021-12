Xiaomi 12 Pro doczekał się nowego wideo. Tym razem jest to rozbiórka telefonu, która pokazuje nam urządzenie od środka. Jeśli zastanawialiście się nad tym, co taki smartfon skrywa pod obudową, to teraz jest najlepsza okazja, aby to nadrobić. Zobaczmy sobie, co ukrywa Xiaomi 12 Pro wewnątrz.