Samsung Galaxy S22 Ultra pozuje na nowych renderach dla prasy

Samsung Galaxy S22 Ultra doczekał się nowego przecieku. W sieci pojawiły się nowe rendery prasowe. Prezentują one nadchodzącego flagowca w kilku kolorach obudowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy S22 Ultra na nowych grafikach z oficjalnych materiałów producenta.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie doczekało się przecieku w postaci materiałów prasowych. Są to oficjalne rendery pochodzące z paczki z grafikami producenta. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery modelu Samsung Galaxy S22 Ultra ukazują nam przód, który mocno nawiązuje do serii Note 20. Widzimy też piórko S Pen czy przeprojektowany aparat fotograficzny. Niedawno mogliśmy też oglądać zdjęcia. Widać też kilka kolorów obudowy. Łącznie ma być ich pięć.

Samsung Galaxy S22 Ultra skrywa przed nam coraz mniej tajemnic. Flagowiec otrzyma 6,8-calowy ekran QHD+ czy mocne podzespoły. Aparat fotograficzny jest poczwórny i ma główny sensor 108 MP. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

Android 12 z One UI 4

źródło