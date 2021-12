MIUI 13 to duża aktualizacja oprogramowania, która oficjalnie nie trafi na Xiaomi Mi 6. Tymczasem sprawą zajęli się niezależni deweloperzy. Nowa nakładka została uruchomiona na leciwym telefonie i działa. Jest to jednak droga nieoficjalna i właściciele Xiaomi Mi 6 zwykłego uaktualnienia do MIUI 13 nie otrzymają.