Xiaomi 12 Pro — przedsprzedaż w Chinach dobra. Źle to wróży na dostępność w Europie

Xiaomi 12 Pro dopiero co zadebiutował. W Chinach trwa przedsprzedaż i ta jest powyżej oczekiwań. Jedna z wersji telefonu została już kompletnie wyprzedana. Jak to wpłynie na dostępność Xiaomi 12 Pro w Europie? Pewnie nie najlepiej i na Starym Kontynencie będziemy musieli na nowego flagowca trochę poczekać.

Xiaomi 12 Pro to smartfon, którego przedsprzedaż w Chinach cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Ta jest prowadzona poprzez różne kanały, w tym partnerskie. Okazuje się, że już zaczynają występować pewne braki. Dotyczą one konkretnych wersji nowego flagowca.

Osoby chcące nabyć Xiaomi 12 Pro w zielonej obudowie i w opcji z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane, muszą obejść się smakiem. W tej konfiguracji sprzętowej i odcieniu telefon został wyprzedany. Tak więc na dostępność trzeba będzie poczekać. Duże zainteresowanie flagowcem w Chinach nie jest też dobrą wiadomością dla nas w Europie.

Świetna przedsprzedaż Xiaomi 12 Pro w Chinach to niedobre wieści

Wygląda na to, że na dostępność Xiaomi 12 Pro w Europie trochę sobie poczekamy. Przedsprzedaż na Starym Kontynencie prędko nie ruszy. Telefony cieszy się wzięciem w Chinach, a poza tym ciągle występuje problem niedoboru półprzewodników. To wszystko sprawi, że na międzynarodową edycję tego smartfona przyjdzie nam trochę poczekać, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło