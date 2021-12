Samsung Galaxy S22 Ultra zbliża się wielkimi krokami. Nowy flagowiec Koreańczyków pozował niedawno na zdjęciach w czarnej wersji. To jednak niejedyny odcień, który planuje producent. Jakie kolory obudowy ma otrzymać ten telefon? To ujawnia nam nowy przeciek.

Jeśli plotki są prawdziwe, to Samsung Galaxy S22 Ultra ma dostać aż pięć kolorów obudowy. Będą to ciemnoczerwony, turkusowy, czarny, biały oraz fioletowy. Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym zaprezentowano to na renderach. Wygląda to z pewnością ciekawie.

Kolory obudowy modelu Samsung Galaxy S22 Ultra będą matowe

Przy okazji dowiadujemy się, że wspomniane kolory obudowy smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra mają być matowe. Producent zrezygnuje z błyszczących odcieni na rzecz tych pierwszych. Jesteśmy ciekawi, jak będą prezentować się w rzeczywistości. Rendery z tego artykułu rzeczywistego wyglądu niestety nam nie oddają. Do oficjalnej premiery jest już coraz mniej czasu. Możliwe, że jeszcze przed lutowym debiutem wyciekną zdjęcia przedstawiające nam wszystkie z planowanych odcieni.

źródło