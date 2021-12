OnePlus 10 Pro to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekło promocyjne wideo. Na nim możemy zobaczyć tył obudowy flagowca, gdzie znalazł się aparat fotograficzny. Kamera modelu OnePlus 10 Pro ma logo firmy Hasselblad.