MIUI 13 Global Stable to aktualizacja, której wypatrujemy. Została udostępniona lista smartfonów Xiaomi i Redmi, które dostaną nowe uaktualnienie w pierwszej kolejności. Kiedy to nastąpi? Aktualizacja do MIUI 13 Global Stable będzie wdrażana w pierwszym kwartale 2022 r. Zobaczmy, które smartfony ją otrzymają.