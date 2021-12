Xiaomi 12X to nowy „prawie flagowiec” chińskiej marki. Urządzenie jest naprawdę ciekawe. Jego specyfikacja techniczna nie różni się niemal niczym od zwykłej wersji Xiaomi 12. Natomiast cena Xiaomi 12X jest atrakcyjniejsza. To powinno sprawić, że smartfon będzie cieszyć się naprawdę dużym zainteresowaniem.

Xiaomi 12X to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Wczoraj odbyła się jego premiera w Chinach wraz z droższymi flagowcami. Cena telefonu jest naprawdę atrakcyjna, co zapewne przełoży się na rynkowy sukces. Natomiast specyfikacja techniczna Xiaomi 12X niewiele ustępuje droższym modelom.

Xiaomi 12X to w zasadzie niemal to samo urządzenie, co mniejszy model 12 z 6,28-calowym ekranem AMOLED Full HD+. Zasadniczą różnicą jest procesor. Umieszczono tu SoC Snapdragon 870 5G. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Cena Xiaomi 12X bardzo atrakcyjna

Cena Xiaomi 12X w Chinach została ustalona na poziomie 3199 juanów (ok. 2045 zł) za podstawową wersję. To o 500 juanów mniej względem modelu 12. Za wariant z 256 GB miejsca trzeba zapłacić 3799 juanów (ok. 2430 zł). W Europie wydamy oczywiście więcej. Poza tym spodziewajmy się tylko wariantu z 8 GB RAM-u.

Xiaomi 12X ma także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 13 i 5 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12X – specyfikacja techniczna

6,28-calowy ekran AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

176 g

Android z MIUI 13

