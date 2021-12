Samsung Galaxy S10 oraz Galaxy S20 FE to kolejne smartfony, które załapały się na system Android 12 z nakładką One UI 4. Aktualizacja dla tych modeli jest udostępniania na pierwszych rynkach. Na razie nielicznych. Jednak już wkrótce to ulegnie zmianie i oprogramowanie pojawi się w kolejnych państwach.

One UI 4 z systemem Android 12 trafiło już na kilka smartfonów koreańskiej marki. Teraz nadszedł czas na nieco starsze modele, które do niedawna miały dostęp do wersji beta. Tymi są Samsung Galaxy S10 oraz Galaxy S20 FE 5G, które także otrzymują nowe oprogramowanie w finalnej edycji. Gdzie je udostępniono?

Samsung Galaxy S10 otrzymuje system Android 12 z nakładką One UI 4 w Niemczech i Szwajcarii. Na tych rynkach pojawiła się aktualizacja wprowadzająca firmware kończący się ciągiem znaków GULB. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży ponad 2,2 GB. Natomiast model S20 FE otrzymuje update w drugim z wymienionych krajów wraz z firmware DUL9. Na razie tylko w edycji z modemem 5G.

Android 12 z One UI 4 dla modeli Samsung Galaxy S10 i S20 FE wkrótce na innych rynkach

Na razie dostępność systemu Android 12 z nakładką One UI 4 dla wymienionych smartfonów jest mocno ograniczona. To jednak wkrótce ulegnie zmianie. I tak Samsung Galaxy S10 i S20 FE zaczną otrzymywać to oprogramowanie także na innych rynkach. To tylko kwestia czasu.

