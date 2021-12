MIUI 13 beta to poglądowa nakładka Xiaomi. Producent rusza z programem pilotażowym i wiemy, które smartfony otrzymają dostęp. Przy okazji aktualizacja oprogramowania wnosi nowe tapety. Tła z MIUI 13 można już pobierać. Rzućmy sobie okiem na listę urządzeń zgodnych z wersją beta nowego software.

Aktualizacja MIUI 13 beta na te smartfony Xiaomi i Redmi

MIUI 13 beta zostanie udostępnione na modele Xiaomi Civi, MIX 4, Redmi K40 GE, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Youth Edition, Mi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Xiaomi 10S, Redmi K40, K40 Pro, K30S Extreme Edition, K30 Extreme Edition, Mi 10 Extreme Edition, Mi 10, 10 Pro, Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 9, Note 9 4G, Note 9 Pro, Note 10, Note 11 5G, 10X Pro, 10X oraz Xiaomi CC9 Pro. Pamiętajmy, że ten wykaz dotyczy na razie telefonów z chińskiej dystrybucji.

Tapety z MIUI 13

Tymczasem osoby wypatrujące finalnej aktualizacji do MIUI 13 na razie mogą sobie pobrać oficjalne tapety, które wyodrębniono z oprogramowania. Tła mają rozdzielczość 2400×1230 pikseli. Podzielono je na pięć kategorii. Są to Molten Glass, Crystallization, Concerto, Natural Texture oraz Black Gobi. Cała paczka do pobrania tutaj.

















































































