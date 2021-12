Xiaomi 12 Pro ma premierą już za chwile. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia smartfona prezentujące to urządzenie na żywo. Design telefonu pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami. W Xiaomi 12 Pro umieszczono potrójny aparat fotograficzny oraz wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Xiaomi 12 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera już dziś. Tymczasem mamy okazję zobaczyć to urządzenie na zdjęciach. Dotychczasowe przecieki okazały się być prawdziwe. Smartfon został zaprojektowany w taki, a nie inny sposób.

Widzimy, że Xiaomi 12 Pro ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. To wysokiej klasy wyświetlacza AMOLED E5 o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości QHD+. Z tyłu mamy potrójny aparat fotograficzny. Plotki mówią o tym, że składa się on z trzech sensorów 50 MP.

Xiaomi 12 Pro będzie konkretnym flagowcem. Otrzyma wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1. Ponadto zapewni bardzo szybie ładowanie baterii o mocy 120 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED E5 QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem Sony IMX707 50 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

205 g

Android 12 z MIUI 13

