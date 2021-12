Surface Duo 3 to składany smartfon, który Microsoft wprowadzi w 2022 r. Co ciekawe, może to być tak naprawdę „Surface Trio”. Sugeruje to nowy patent uzyskany przez producenta. Ten zakłada, że Microsoft Surface Duo 3. generacji może dostać nie dwa, a trzy rozkładane ekrany. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.