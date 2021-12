Realme 9 Pro Plus certyfikowany. Rywal Redmi Note 11 Pro coraz bliżej

Realme 9 Pro Plus to nadchodzący średniak, który powalczy o klientów z Redmi Note 11 Pro. Smartfon jest certyfikowany i dostrzeżono go na stronie Bluetooth SIG, co przybliża go do debiutu. Wiemy, że Realme 9 Pro Plus zadebiutuje z trzema innymi smartfonami z tej serii. Debiut planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.