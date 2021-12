Oppo K9x to nowy średniak chińskiej marki. Za nami premiera. Smartfon jest typowym przedstawicielem półki średniej. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego telefonu? Zobaczmy sobie, jaka jest cena Oppo K9x oraz wyposażenie modelu.

Oppo K9x dołącza do innych smartfonów z tej serii. W Chinach, gdzie odbyła się premiera, cena została ustalona na poziomie 1399 juanów (ok. 890 zł) za wariant z 6 GB RAM-u. Model mający 8 GB pamięci i 256 GB miejsca kosztuje 1699 juanów (ok. 1080 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Oppo K9x.

Smartfon Oppo K9x ma procesor MediaTek Dimensity 810 z obsługą sieci 5G. Następnie mamy 6,49-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 33 W.

Oppo K9x ma też aparat z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa 2 MP to czujnik głębi i kamerka do makro. Przednia ma czujnik 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo K9x – specyfikacja techniczna

6,49-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194 g

Android 11 z ColorOS

