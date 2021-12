MIUI 13 to duża aktualizacja nakładki marki. W sieci pojawiła się lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO, które otrzymają uaktualnienie. Wraz z przybliżonymi terminami dostępności nowego oprogramowania. Zobaczcie, kiedy wasz smartfon załapie się na aktualizację do MIUI 13 i kiedy to powinno nastąpić.