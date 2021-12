Huawei P50 Pocket to składany smartfon chińskiej marki, którego lepiej nie zepsuć. Cena sprzęty nie jest niska, a naprawa telefonu będzie naprawdę droga. W sieci pojawiły się informacje na temat kwot wymiany ekranu. Te sięgają kilka tysięcy juanów. O Huawei P50 Pocket warto więc odpowiednio zadbać.

Huawei P50 Pocket to smartfon, który miał premierę w zeszłym tygodniu. Cena nie jest niska, a ewentualna naprawa urządzenia będzie również kosztowna. W sieci pojawiły się konkretne kwoty i te nie napawają optymizmem. Rzućmy sobie na to okiem.

Naprawa ekranu Huawei P50 Pocket jest bardzo kosztowna. W podstawowej wersji jest to 3579 juanów (blisko 2300 zł). Natomiast w edycji premium koszt sięga aż 4379 juanów (ok. 2800 zł). Tanio nie jest. Wymiana pyty głównej również jest droga. W opcji 512 GB pamięci na dane sięga kwoty aż 4599 juanów (ok. 2940 zł).

Huawei P50 Pocket to smartfon, o który lepiej więc odpowiednio zadbać. Telefon na razie jest dostępny w Chinach. Z czasem powinien trafić na inne rynki. Poniżej specyfikacja techniczna urządzenia.

Huawei P50 Pocket — specyfikacja techniczna

6,9-calowy ekran OLED Full HD+ 120 Hz

1,04-calowy ekran AMOLED

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 10,7 MP do selfie

aparat fotograficzny 40 + 32 + 13 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

190 g

HarmonyOS lub Android z EMUI 12

