Xiaomi 12 Pro — specyfikacja techniczna wycieka przed premierą

Xiaomi 12 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już jutro. Tymczasem wyciekła w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna flagowca. Wiemy, że otrzyma on aparat fotograficzny składający się z trzech sensorów z matrycami 50 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o Xiaomi 12 Pro i jego wyposażeniu.