Realme GT 2 Pro na nowych zajawkach. Producent ujawnia szczegóły obejmujące ekran

Realme GT 2 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed premierą i udostępnia nowe zajawki. Co tym razem ujawniono? Są to pewne szczegóły obejmujące ekran Realme GT 2 Pro. Będzie to wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz przekątnej 6,7 cala.