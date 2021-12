Galaxy S23 Ultra to flagowiec marki Samsung na 2023 r. W sieci pojawiły się wczesne plotki obejmujące aparat fotograficzny oraz procesor tego telefonu. Czego można się spodziewać? Jeśli przecieki są prawdziwe, to specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S23 Ultra obejmie kamerę z głównym sensorem 200 MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma dostać aparat fotograficzny z innym sensorem względem tego, który znajdziemy w modelu S22. Plotki mówią o tym, że Koreańczycy zdecydują się na czujnik z matrycą 200 MP. Ponadto częściowa specyfikacja techniczna zakłada, że pod obudowę trafi procesor Snapdragon 8 Gen 2. Co w zasadzie nie powinno być żadnym zaskoczeniem.

Aparat fotograficzny z modelu Samsung Galaxy S23 Ultra pozwoli więc robić zdjęcia w jakości do 200 megapikseli. Będzie to więc blisko dwa razy tyle w porównaniu do fotografii robionych w 108 MP. Prawdopodobnie firma wykorzysta swój sensor, który zapowiedziano jakiś czas temu. Zapowiada się ciekawie.

Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra dopiero w 2023 roku

Na premierę modelu Samsung Galaxy S23 Ultra trochę sobie poczekamy. To flagowiec, który zadebiutuje zapewne dopiero w pierwszym kwartale 2023 r. Do tego czasu będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Oczywiście telefon znajduje się już na etapie wczesnych prac i Koreańczycy mogą mieć nawet wczesne prototypy. Te jednak na razie są pilnie strzeżone.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do poczty Gmail

źródło