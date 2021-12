Xiaomi 12 Pro to smartfon, którego premiera jest już blisko. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna flagowca? Zebraliśmy dotychczasowe plotki, przecieki oraz oficjalne informacje ujawnione przez producenta w jednym miejscu. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi 12 Pro tuż przed planowaną na 28 grudnia zapowiedzią.

Xiaomi 12 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się 28 grudnia. Producent podgrzewa już atmosferę przed debiutem. Wiemy, że cena telefonu ma być wyższa w porównaniu do poprzednika. Jednak specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Pro ma być z najwyższej półki. Zobaczmy, co już wiadomo o tym flagowcu.

Ekran AMOLED E5 120 Hz

Xiaomi 12 Pro otrzyma 6,73-calowy ekran AMOLED E5 pochodzący z fabryk Samsung Display. Zostanie on wykonany w technologii LTPO 2.0, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wiemy, że będzie to panel o rozdzielczości QHD+. Poza tym nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ czy jasności na poziomie do 1500 nitów.

Wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1

Sercem Xiaomi 12 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1, czyli najnowszy SoC marki Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ jest naprawdę wydajny i w tym konkretnym smartfonie ustanowił już pewne rekordy w benchmarkach. Wiemy, że chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Choć nie można wykluczyć, że pojawi się także specjalna wersja z 16 GB RAM-u.

Cena Xiaomi 12 Pro nie będzie niska

Plotki mówią o tym, że cena Xiaomi 12 Pro w podstawowej wersji przekroczy kwotę 4 tys. juanów (ok. 2565 zł). To dotyczy jednak Chin. W Europie zapłacimy więcej i powinniśmy spodziewać się ceny na poziomie około 4 tys. euro. Dokładne kwoty poznamy już za dwa dni.

Aparat fotograficzny z najwyższej półki

Xiaomi 12 Pro ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Producent ujawnił, że główny sensor to Sony IMX707 typu 1/1.28″. Zostanie on połączony z matrycą 50 MP. Kompletna specyfikacja kamery na razie nie wyciekła do sieci. Domyślamy się jednak, że może to być nowy lider rankingu DxOMark Mobile. Wiemy, że przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i chip P1

W Xiaomi 12 Pro znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Będzie to nowa technologia połączona z autorskim chipem P1. Ma on odpowiadać za optymalizację ładowania i wydłużenie żywotności baterii. Poza tym ma zapewnić szybsze ładowanie zwrotne.

Android 12 z MIUI 13

Xiaomi 12 Pro będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12. Oczywiście z nową nakładką producenta, czyli MIUI 13. Jej premiera również odbędzie się 28 grudnia. Poza tym spodziewajmy się nowego modemu 5G, Wi-Fi 6E czy głośników z obsługą Dolby Atmos. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED E5 QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem Sony IMX707 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

Android 12 z MIUI 13

źródło: opracowanie własne