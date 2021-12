Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków na 2022 r., który był już obiektem wielu przecieków. Mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia, które potwierdzają design smartfona z dotychczasowych wycieków. Tak więc jest on już w zasadzie pewny. Rzućmy sobie na to okiem.

Design modelu Samsung Galaxy S22 Ultra pokrywa się z dotychczasowymi wyciekami. Widzimy aparat fotograficzny z czterema obiektywami, których pierścienie wtopiono w obudowę. Wygląda to naprawdę ciekawie. Natomiast z przodu widać nawiązania w ekranie do serii Note. Zobaczcie to sami na załączonych tu zdjęciach.

Design smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra potwierdzony

To już w zasadzie finalny Samsung Galaxy S22 Ultra. Nie spodziewajmy się zmian wizualnych w tym telefonie względem tego, co widać na załączonych zdjęciach. Jeszcze na etapie prototypów rozważana była wyspa. Nawet podzielona na dwie części. Koniec końców Koreańczycy zdecydowali się na coś innego. Oficjalna premiera zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się w pierwszej połowie lutego przyszłego roku.

