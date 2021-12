Xiaomi 12 Pro dostanie konkretny aparat fotograficzny. Jaki otrzyma główny sensor? Będzie to nowy CMOS Sony IMX707 typu 1/.28″. Przy okazji producent ujawnił, że przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Zobaczmy, co wiemy o aparacie flagowca Xiaomi 12 Pro. Premiera jest blisko.