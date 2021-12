Redmi Note 11 Pro Plus na razie nie doczekał się wersji global. To jednak wkrótce się zmieni. Skąd to wiemy? Za sprawą strony FCC, gdzie dostrzeżono ten smartfon. Nadany tam certyfikat przybliża Redmi Note 11 Pro Plus Global do rynkowej premiery. Choć poza Chinami urządzenie może pojawić się pod innymi nazwami.

Redmi Note 11 Pro Plus debiutował kilka tygodni temu. Na razie urządzenie jest dostępne w Chinach. Tymczasem czeka nas także debiut wariantu global. Ten został dostrzeżony na stronie FCC, co przybliża go do premiery. Dokładnie pod nazwą 20191116UG.

Certyfikat nadany przez FCC przybliża Redmi Note 11 Pro Plus Global do premiery. Wiadomo, że urządzenie ma modem 5G. W rzeczywistości na rynkach poza Chinami sprzęt może zadebiutować pod inną nazwą. Dotyczy to także logo samej marki na obudowie.

Redmi Note 11 Pro Plus Global pod markami Xiaomi i POCO

Wiemy, że w Indiach Redmi Note 11 Pro Plus pojawi się pod nazwą Xiaomi 11T HyperCharge. Natomiast w Europie ma być jeszcze inaczej. Plotki mówią o tym, że na Starym Kontynencie ten smartfon będzie sprzedawany pod marką POCO. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w pierwszym kwartale 2022 r. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 11 z nakładką MIUI 12.5

